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Боевики закрыли трассу "Донецк-Ясиноватая", въехать в областной центр можно через Енакиево
Боевики "ДНР" объявили о закрытии проезда через Ясиноватую (временно оккупированная территория Донецкой области). Об этом пишут местные жители в социальных сетях. О закрытии трассы объявил нынешний "мэр" Горловки (временно оккупированная территория Донецкой области) Иван Приходько, сообщает "ДонПресс".
"Проезд через Ясиноватую закрыт. Выезд на трассу Донецк- Ясиноватая закрыт. Проезд на Донецк только через Енакиево", — написал он.
В сепаратистских паликах сообщают, что на объездной трассе Донецка и Макеевки якобы "работает ДРГ". "Огонь открывается по наводке!" — пугают мирных жителей авторы сообщения.
"Ясиноватовские и Горловские автобусы НЕ ДОЛЖНЫ там проезжать! ТОЛЬКО через Макеевку! НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ мимо шахты Бутовка по дороге жизни и рядом с водопадом, там работает ДРГ! Целенаправленно ведут огонь! Погиб друг", — также говорится в сообщении.
Фото: chervonec-001.livejournal.com/
Теги: Донецк, Донбасс, трасса, боевики
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