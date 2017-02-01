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Архив - Донецкая область

Боевики закрыли трассу "Донецк-Ясиноватая", въехать в областной центр можно через Енакиево

01.02.2017 12:03
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Боевики закрыли трассу "Донецк-Ясиноватая", въехать в областной центр можно через Енакиево

Боевики "ДНР" объявили о закрытии проезда через Ясиноватую (временно оккупированная территория Донецкой области). Об этом пишут местные жители в социальных сетях. О закрытии трассы объявил нынешний "мэр" Горловки (временно оккупированная территория Донецкой области) Иван Приходько, сообщает "ДонПресс".

"Проезд через Ясиноватую закрыт. Выезд на трассу Донецк- Ясиноватая закрыт. Проезд на Донецк только через Енакиево", — написал он.

В сепаратистских паликах сообщают, что на объездной трассе Донецка и Макеевки якобы "работает ДРГ". "Огонь открывается по наводке!" — пугают мирных жителей авторы сообщения.

"Ясиноватовские и Горловские автобусы НЕ ДОЛЖНЫ там проезжать! ТОЛЬКО через Макеевку! НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ мимо шахты Бутовка по дороге жизни и рядом с водопадом, там работает ДРГ! Целенаправленно ведут огонь! Погиб друг", — также говорится в сообщении.


Фото: chervonec-001.livejournal.com/

Теги: Донецк, Донбасс, трасса, боевики
 
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