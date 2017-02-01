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ДНРовцы пугают жителей Петровского района Донецка возможным наступлением ВСУ
01.02.2017 14:30
На территории Петровского района г.Донецка оккупанты организовали обходы жилых домов и предупреждают местных жителей о возможном наступлении ВСУ со стороны Марьинки. Возможная цель данных мероприятий – заставить местных жителей на время покинуть данный район.
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Местные боевики и российские наемники из состава подразделений, которые дислоцируются в Петровском районе Донецка и н.п.Александровка, с активизацией боевых действий требуют вернуть полный размер «боевых» выплат, которые ранее были уменьшены на 50%. Данное уменьшение выплат стало причиной волны возмущения и роста дезертиров из данных подразделений «1-го АК ДНР».
Фото: https://nahnews.org/
Теги: Донецк, Донбасс, житейская история, боевики
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