Главная / Новости / Донецкая область / Донецкий ботанический сад попал под обстрел, пострадали уникальные ели
Последние новости раздела
- Турчинов проверил готовность военных в районе Авдеевки к контратаке на случай наступления со стороны российских войск18:39
- Из Авдеевки эвакуировано 132 человека, в том числе 70 детей18:24
- Донецкий ботанический сад попал под обстрел, пострадали уникальные ели17:59
- Русский мир — это когда тебя будит мирный БМ 21 "Град" под твоими окнами, который, выпустив кассету, несет только мир - Фашик Донецкий о духовности "русского мира"17:56
- В Красногоровке возле жилого дома обнаружили неразорвавшиеся снаряды17:49
- "Вода Донбасса" восстановила энергоснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции 17:39
- Раненых в Авдеевке бойцов ВСУ доставили в военный госпиталь17:35
- Контакная группа в Минске договорилась о прекращении огня и отведении вооружения от линии сопрокосновения17:28
- "Пожалуйста, не сдавайте Авдеевку!" - жители города просят украинских военных не оставлять Авдеевку (ВИДЕО)17:14
- Обострением в Донбассе Кремль хочет принудить США к "диалогу" - Геращенко17:02
Донецкий ботанический сад попал под обстрел, пострадали уникальные ели
01.02.2017 17:59
Сегодня под обстрел попала территория Донецкого государственного ботанического сада, в результате чего пострадали уникальные ели, сообщают местные СМИ.
Директор учреждения Светлана Приходько сообщила: «Сегодня около 11 утра наш ботанический сад подвергся обстрелу. Под обстрелом оказалась территория розария и дендрария. В результате пострадали уникальные ели. Одну вывернуло с корнем, другие — сильно посекло осколками».
По ее словам, данные растения ценны тем, что были выведены сотрудниками ботанического сада путем прививок. Поэтому каждая ель уникальна в своем роде.
В ходе обстрела оранжереи повреждений не получили. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донецк, Донбасс, ботанический сад, обстрел
Читайте также:
- В Донецке расцвела маленькая Япония
- В Донецком ботсаду расцветут гигантские кованные цветы
- В Донецке собрали урожай экзотического фрукта
- Ботанический сад получит помощь и защиту
- Донецкие каштаны "заминировали"
- В донецком ботаническом саду началось цветение сейбы великолепной, которого ученые ждали более 30 лет
- Турчинов проверил готовность военных в районе Авдеевки к контратаке на случай наступления со стороны российских войск18:39
- Из Авдеевки эвакуировано 132 человека, в том числе 70 детей18:24
- Донецкий ботанический сад попал под обстрел, пострадали уникальные ели17:59
- Русский мир — это когда тебя будит мирный БМ 21 "Град" под твоими окнами, который, выпустив кассету, несет только мир - Фашик Донецкий о духовности "русского мира"17:56
- В Красногоровке возле жилого дома обнаружили неразорвавшиеся снаряды17:49
- "Вода Донбасса" восстановила энергоснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции 17:39
- Раненых в Авдеевке бойцов ВСУ доставили в военный госпиталь17:35
- Контакная группа в Минске договорилась о прекращении огня и отведении вооружения от линии сопрокосновения17:28
- "Пожалуйста, не сдавайте Авдеевку!" - жители города просят украинских военных не оставлять Авдеевку (ВИДЕО)17:14
- Обострением в Донбассе Кремль хочет принудить США к "диалогу" - Геращенко17:02
- Турчинов проверил готовность военных в районе Авдеевки к контратаке на случай наступления со стороны российских войск18:39
- Из Авдеевки эвакуировано 132 человека, в том числе 70 детей18:24
- Холодницький, Білозір, Тимошенко та ще троє нардепів завтра поснідають разом із Трампом18:08
- Донецкий ботанический сад попал под обстрел, пострадали уникальные ели17:59
- Русский мир — это когда тебя будит мирный БМ 21 "Град" под твоими окнами, который, выпустив кассету, несет только мир - Фашик Донецкий о духовности "русского мира"17:56
- В Красногоровке возле жилого дома обнаружили неразорвавшиеся снаряды17:49
- "Вода Донбасса" восстановила энергоснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции 17:39
- Раненых в Авдеевке бойцов ВСУ доставили в военный госпиталь17:35
- Контакная группа в Минске договорилась о прекращении огня и отведении вооружения от линии сопрокосновения17:28
- "Пожалуйста, не сдавайте Авдеевку!" - жители города просят украинских военных не оставлять Авдеевку (ВИДЕО)17:14
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист
- "Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах
- Дончане сообщают о разрушениях в городе
- В Авдеевке идет бой: оккупанты начали наступление