Донецкий ботанический сад попал под обстрел, пострадали уникальные ели

01.02.2017 17:59

Сегодня под обстрел попала территория Донецкого государственного ботанического сада, в результате чего пострадали уникальные ели, сообщают местные СМИ.

Директор учреждения Светлана Приходько сообщила: «Сегодня около 11 утра наш ботанический сад подвергся обстрелу. Под обстрелом оказалась территория розария и дендрария. В результате пострадали уникальные ели. Одну вывернуло с корнем, другие — сильно посекло осколками».

По ее словам, данные растения ценны тем, что были выведены сотрудниками ботанического сада путем прививок. Поэтому каждая ель уникальна в своем роде.

В ходе обстрела оранжереи повреждений не получили. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал.