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Донецкий ботанический сад попал под обстрел, пострадали уникальные ели

01.02.2017 17:59
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Донецкий ботанический сад попал под обстрел, пострадали уникальные ели

Сегодня под обстрел попала территория Донецкого государственного ботанического сада, в результате чего пострадали уникальные ели, сообщают местные СМИ.

Директор учреждения Светлана Приходько сообщила: «Сегодня около 11 утра наш ботанический сад подвергся обстрелу. Под обстрелом оказалась территория розария и дендрария. В результате пострадали уникальные ели. Одну вывернуло с корнем, другие — сильно посекло осколками».

По ее словам, данные растения ценны тем, что были выведены сотрудниками ботанического сада путем прививок. Поэтому каждая ель уникальна в своем роде.

В ходе обстрела оранжереи повреждений не получили. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал.


Фото: dan-news.info/

Теги: Донецк, Донбасс, ботанический сад, обстрел
 
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