Генсек НАТО призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки

01.02.2017 20:31

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к немедленному прекращению огня в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом он сообщил на странице в Twitter.



«Серьезный всплеск насилия на востоке Украины. Страшная ситуация в Авдеевке. НАТО призывает к немедленному возвращению к режиму прекращения огня», - написал он.

О необходимости прекратить огонь в районе Авдеевки и Ясиноватой также заявляли в Госдепартаменте США.



Напомним, что на заседании Трехсторонней контактной группы 1 февраля стороны призвали к строгому соблюдению режима прекращения огня, отводу вооружения в места хранения до 5 февраля, доступу наблюдателей СММ ОБСЕ и содействию в возобновлении отопления, а также водо- и энергоснабжения.