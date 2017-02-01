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Архив - Донецкая область

Генсек НАТО призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки

01.02.2017 20:31
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Генсек НАТО призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к немедленному прекращению огня в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом он сообщил на странице в Twitter.

«Серьезный всплеск насилия на востоке Украины. Страшная ситуация в Авдеевке. НАТО призывает к немедленному возвращению к режиму прекращения огня», - написал он.

О необходимости прекратить огонь в районе Авдеевки и Ясиноватой также заявляли в Госдепартаменте США.

Напомним, что на заседании Трехсторонней контактной группы 1 февраля стороны призвали к строгому соблюдению режима прекращения огня, отводу вооружения в места хранения до 5 февраля, доступу наблюдателей СММ ОБСЕ и содействию в возобновлении отопления, а также водо- и энергоснабжения.


Фото: ru.aravot.am/

Теги: Донбасс, война, Авдеевка, генеральный директор, боевики
 
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