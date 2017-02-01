В Авдеевке ночью уменьшилось количество обстрелов и было меньше залпов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский.

"Немного тише по сравнению с прошлой ночью. Таких залпов не было, которые слышали люди, и нам немного удалось поспать. Сейчас ждем режима "тишины". Наши бригады готовы приступить к ремонту...", - сообщил Жебривский.

Председатель ВГА также сообщил о том, что вчера 160 детей родителей попросили об эвакуации. По словам Жебривского, их сегодня утром должны доставить в Святогорск.

Он также отметил, что, несмотря на обострение ситуации, "город продолжает работать".

Напомним, что в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.