Из Авдеевки выехали первые три автобуса с эвакуированными

01.02.2017 13:32

Из Авдеевки 1 февраля выехали три автобуса с эвакуированными жителями города. Как передает корреспондент "Новостей Донбасса", около 70 человек направляются в санаторий "Перлина Донбасу" в Светогорске. Большинство пассажиров автобуса - дети. Эвакуацией занимается международная организация ЮНИСЕФ (UNICEF).



Ранее глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис от лица организации и партнеров выступила с призывом обеспечить безопасный доступ для проведения ремонтных работ. Она напомнила, что в городе без тепла, электричества и воды остались примерно 2,5 тысячи детей.