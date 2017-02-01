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Из Авдеевки выехали первые три автобуса с эвакуированными
01.02.2017 13:32
Из Авдеевки 1 февраля выехали три автобуса с эвакуированными жителями города. Как передает корреспондент "Новостей Донбасса", около 70 человек направляются в санаторий "Перлина Донбасу" в Светогорске. Большинство пассажиров автобуса - дети. Эвакуацией занимается международная организация ЮНИСЕФ (UNICEF).
Ранее глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис от лица организации и партнеров выступила с призывом обеспечить безопасный доступ для проведения ремонтных работ. Она напомнила, что в городе без тепла, электричества и воды остались примерно 2,5 тысячи детей.
Фото: mrpl.city/
Теги: Донбасс, Авдеевка, автобус, эвакуация
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