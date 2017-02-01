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Архив - Донецкая область

Из Донецка бьют "Грады", но есть и "прилеты" - настоящий ад

01.02.2017 21:03
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Из Донецка бьют "Грады", но есть и "прилеты" - настоящий ад

В Донецке с наступлением вечера серьезно активизировались боевые действия. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает "ДонПресс".

По их словам, особенно тяжело приходится Киевскому району, однако залпы и взрывы слышны также в Калининском и Куйбышевском. Страдает и Гвардейка в Макеевке. Дончане отмечают, что снаряды в основном летят на Авдеевку, однако достается и району Донецкого аэропорта.

Более того, местами дончане отмечают факты «прилетов» — попадания снарядов по городским объектам. Приводим основные комментарии о ситуации в городе.

«Полиграфическая! Ни хрена себе припарки! Крепко куда-то прилетело».

«Шахтерская — очень громко. Вылет — на счет 2 прилет».

«18.56 #Донецк, арта работает на всю катушку с трех направлений — Куйбышева, Больница/шахта Калинина, Гвардейка и все в сторону Авдеевки».

«Только что, центр города: 4 прилета от мин в разные места (по звуку), залпы было слышно, залп/взрыв самый длинный 10сек».

«Опять САУшка с дока по одному пуляет».

«#Донецк Орки снова показывают старые трюки: из центра города слышу выхлоп миномета и через 2 секунды — взрыв».

«Беспокоящий огонь из миномета по северо-западным окраинам Макеевки. Летит-- куда придется. Уже трижды. По навесной».

«16:57 плюси десь у р-н Кільцевої (?) залп і через 1−2сек. падіння».

"Полный пакет градов". Ушел."

(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).


Фото: xn--j1aidcn.org/

Теги: Донецк, Донбасс, Бо, боевики, обстрелы
 
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