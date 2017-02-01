Кремль гонит на убой людей, лишь бы подтвердить достоверность своего заявления о взятии Авдеевки - волонтер

01.02.2017 09:55

Украинский солдат и волонтер Мирослав Гай сообщил у себя на "Фейсбуке", что Дмитрий Песков, спикер Путина, заявил о том, что пророссийские террористы захватили Авдеевку. Эта информация не соответсвует действительности, и теперь правителям из Кремля нужно сделать так, чтобы это было правдой, пишет "Диалог".

"Россия ... страна. За пару сотен лет мало чего изменилось. Глашатай при императоре Песков сообщает о том, что Авдеевку взяли - холопы поспешили", - отметил волонтер. "Теперь они на убой готовы пускать людей, лишь бы подтвердить достоверность. Им плевать сколько жизней будет уничтожено - это понятно", - отметил он.

"Что ж, Авдеевка закрепит за русскими значение - террорист. А с ними - переговоров на равных не ведут. Говорят, отвлекают, уничтожают - да", - резюмировал Гай.





