Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Кремль гонит на убой людей, лишь бы подтвердить достоверность своего заявления о взятии Авдеевки - волонтер

01.02.2017 09:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кремль гонит на убой людей, лишь бы подтвердить достоверность своего заявления о взятии Авдеевки - волонтер

Украинский солдат и волонтер Мирослав Гай сообщил у себя на "Фейсбуке", что Дмитрий Песков, спикер Путина, заявил о том, что пророссийские террористы захватили Авдеевку. Эта информация не соответсвует действительности, и теперь правителям из Кремля нужно сделать так, чтобы это было правдой, пишет "Диалог".

"Россия ... страна. За пару сотен лет мало чего изменилось. Глашатай при императоре Песков сообщает о том, что Авдеевку взяли - холопы поспешили", - отметил волонтер. "Теперь они на убой готовы пускать людей, лишь бы подтвердить достоверность. Им плевать сколько жизней будет уничтожено - это понятно", - отметил он.

"Что ж, Авдеевка закрепит за русскими значение - террорист. А с ними - переговоров на равных не ведут. Говорят, отвлекают, уничтожают - да", - резюмировал Гай.



Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, военкомат, захват, Песков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх