Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Министр соцполитики Рева выступил против блокады Донбасса

01.02.2017 07:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Министр соцполитики Рева выступил против блокады Донбасса

Министр социальной политики Андрей Рева выступил против торговой блокады оккупированных территорий на Донбассе, которую сейчас проводят ветераны АТО. Об этом Рева заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"То, что у нас сейчас там происходит, обеспечивает блокаду этого региона? Прекратилась ли подача продуктов и всего, что могло бы прекратить жизнеобеспечение? Очевидно, что нет. Что мы тогда блокируем? Судя по всему, в разгар зимы и морозов мы решили бороться с энергетической независимостью страны путем блокирования поставок угля с государственных предприятий. Все эти предприятия, которые находятся на территории, неподконтрольной украинской власти, являются госпредприятиями Украины, действуют по ее законам и платят налоги в бюджет Украины. Они поставляют тот уголь, на котором сегодня работают наши тепловые электростанции", - заявил Рева.

По словам министра, предприятия, поставляющие уголь с оккупированных территорий, платят налоги в бюджет.

"Правда в том, что Украина не торгует с "ДНР" и "ЛНР" и не торгует с бандитами. Мы получаем продукцию, которая производится на наших украинских предприятиях",  - добавил министр.

Также министр связал торговую блокаду Донбасса с блокированием въездов в Киев с требованием принять закон  №5567 (зарегистрировали в Верховной Раде Владимир Парасюк и Юрий Деревянко), который продолжает срок пребывания нерастаможенных машин с иностранными номерами.

"Была перед этим еще одна блокада в Киеве, когда требовали внести изменения в закон и разрешили пользоваться нерастаможенными машинами, платя символические таможенные пошлины. Если вы просмотрите фамилии депутатов на обоих блокадах, то увидите совпадение. И когда идет дискуссия по этому закону сегодня, то моя гипотеза - что это тоже один из вариантов давления с целью добиться принятия того закона, который бы позволил ввозить контрабандный товар на нашу территорию, или создать льготные условия для ввоза автомобилей на нашу территорию",  - заявил Рева.

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

26 января ветераны АТО заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области. 30 января на участке ж/д путей в "серой зоне" вырезали участок рельс, при этом участники блокады заявили, что не причастны к этому.

Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). 

В СБУ отмечают, что блокирование железнодорожной магистрали создает условия для срыва стабильного функционирования энергосистемы станы и несет 35 млн гривен убытков государству.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, министр, блокада, железнодорожный вокзал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх