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Министр соцполитики Рева выступил против блокады Донбасса
Министр социальной политики Андрей Рева выступил против торговой блокады оккупированных территорий на Донбассе, которую сейчас проводят ветераны АТО. Об этом Рева заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"То, что у нас сейчас там происходит, обеспечивает блокаду этого региона? Прекратилась ли подача продуктов и всего, что могло бы прекратить жизнеобеспечение? Очевидно, что нет. Что мы тогда блокируем? Судя по всему, в разгар зимы и морозов мы решили бороться с энергетической независимостью страны путем блокирования поставок угля с государственных предприятий. Все эти предприятия, которые находятся на территории, неподконтрольной украинской власти, являются госпредприятиями Украины, действуют по ее законам и платят налоги в бюджет Украины. Они поставляют тот уголь, на котором сегодня работают наши тепловые электростанции", - заявил Рева.
По словам министра, предприятия, поставляющие уголь с оккупированных территорий, платят налоги в бюджет.
"Правда в том, что Украина не торгует с "ДНР" и "ЛНР" и не торгует с бандитами. Мы получаем продукцию, которая производится на наших украинских предприятиях", - добавил министр.
Также министр связал торговую блокаду Донбасса с блокированием въездов в Киев с требованием принять закон №5567 (зарегистрировали в Верховной Раде Владимир Парасюк и Юрий Деревянко), который продолжает срок пребывания нерастаможенных машин с иностранными номерами.
"Была перед этим еще одна блокада в Киеве, когда требовали внести изменения в закон и разрешили пользоваться нерастаможенными машинами, платя символические таможенные пошлины. Если вы просмотрите фамилии депутатов на обоих блокадах, то увидите совпадение. И когда идет дискуссия по этому закону сегодня, то моя гипотеза - что это тоже один из вариантов давления с целью добиться принятия того закона, который бы позволил ввозить контрабандный товар на нашу территорию, или создать льготные условия для ввоза автомобилей на нашу территорию", - заявил Рева.
Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.
26 января ветераны АТО заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области. 30 января на участке ж/д путей в "серой зоне" вырезали участок рельс, при этом участники блокады заявили, что не причастны к этому.
Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта).
В СБУ отмечают, что блокирование железнодорожной магистрали создает условия для срыва стабильного функционирования энергосистемы станы и несет 35 млн гривен убытков государству.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, министр, блокада, железнодорожный вокзал
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