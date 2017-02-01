На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" скопилось около 500 автомобилей

01.02.2017 09:23

Сегодня утром на КПВВ в зоне проведения АТО на Донбассе на въезд и выезд ожидали почти 600 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/100; "Марьинка" - 200/100; "Новотроицкое" - 25/30; "Гнутово" - 10/50", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Как отмечают в Пограничной службе, за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда и выезда пересекли 15,5 тысяч человек и 3,1 тысяча транспортных средств.

"Марьинка" - 4195 человек и 925 транспортных средств;

"Майорское" - 3665 человек и 650 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3565 человек и 905 транспортных средств;

"Гнутово" - 2205 человек и 545 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 1855 человек.

"В данный момент все КПВВ работают в штатном режиме", - заявляют в пресс-службе ГПС Украины.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщали, что по состоянию на 31 января, за прошедшие сутки через официальные пункты пропуска линию разграничения пересекли 14,5 тысяч человек и 3 тысячи транспортных средств.