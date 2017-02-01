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Начальник Генштаба по Авдеевке: сил достаточно, ситуация под контролем ВСУ

01.02.2017 07:26
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Начальник Генштаба по Авдеевке: сил достаточно, ситуация под контролем ВСУ

Начальник Генерального штаба, командующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, комментируя ситуацию в Авдеевке, заявил, что обстановка в городе находится под контролем, президент Петр Порошенко принял все необходимые решения, пишет news.liga.net.

"Президент Украины все определил. Сил достаточно. Они управляемые. Враг несет потери. Наши офицеры и солдаты проявляют профессионализм и отвагу. Склоняю голову по погибшим - преданными сыновьями Украины", - написал Муженко.

Напомним, вчера президент Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации в районе Авдеевки. Президент поручил заместителю главы АП Константину Елисееву немедленно вынести вопрос Авдеевки на рассмотрение Совбеза ООН.

30 и 31 января гибридные войска РФ из ствольной артиллерии и РСЗО Град нанесли удары по Авдеевке, находящейся под контролем ВСУ. В результате город остался без тепла, электричества и воды. На грани остановки крупнейший завод города - коксохим. Город под угрозой социально-экономической катастрофы.

Российские генералы в СЦКК блокируют прекращение огня в районе. В результате ремонтные бригады не могут приступить к работе. Тяжелые бои продолжаются далеко на окраинах.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, обострение, Генштаб, Виктор Муженко
 
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