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Обострением в Донбассе Кремль хочет принудить США к "диалогу" - Геращенко

01.02.2017 17:02
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Обострением в Донбассе Кремль хочет принудить США к "диалогу" - Геращенко
Россия начала обстрелы Авдеевки, чтобы побудить США и мир к "диалогу". Такое мнение выразила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в "Фейсбуке". 

Она, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в котором он назвал обстрелы Авдеевки поводом возобновить диалог между Россией и США, отметила, что таким образом, Россия признает причастность к обстрелам. 

"Уже и не скрывают, подонки, что заварили эту кашу, убили десятки военных и гражданского населения в Авдеевке, чтобы побудить США и мир к "диалогу". Военные преступники, убийцы", - написала она. 

Фото: 112.ua/

Теги: Россия, США, Донбасс, война, обострение, диалог
 
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