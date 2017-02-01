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Обострением в Донбассе Кремль хочет принудить США к "диалогу" - Геращенко
01.02.2017 17:02
Россия начала обстрелы Авдеевки, чтобы побудить США и мир к "диалогу". Такое мнение выразила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в "Фейсбуке".
Она, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в котором он назвал обстрелы Авдеевки поводом возобновить диалог между Россией и США, отметила, что таким образом, Россия признает причастность к обстрелам.
Она, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в котором он назвал обстрелы Авдеевки поводом возобновить диалог между Россией и США, отметила, что таким образом, Россия признает причастность к обстрелам.
"Уже и не скрывают, подонки, что заварили эту кашу, убили десятки военных и гражданского населения в Авдеевке, чтобы побудить США и мир к "диалогу". Военные преступники, убийцы", - написала она.
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, США, Донбасс, война, обострение, диалог
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