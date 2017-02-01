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Архив - Донецкая область

Оккупанты снова штурмуют позиции ВСУ, в Авдеевке идет бой

01.02.2017 09:30
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Оккупанты снова штурмуют позиции ВСУ, в Авдеевке идет бой

Утром боевики снова штурмовали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Авдеевки, атака продолжается. Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодня силы российско-оккупационных войск продолжили обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки. Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 “Град”, артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Ночью оккупанты совершили попытку штурма наших позиций. Атака провалилась. Враг отступил. В семь часов российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется", - говорится в сообщении.

 

 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, бой, атака, штурм, боевики
 
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