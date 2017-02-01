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Оккупированный Донецк: обстрелы не прекращаются, "Грады" работают из города, даже позицию не меняют
В Донецке ночью и сегодняшним утром не прекратились интенсивные исходящие обстрелы. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
По их словам, боевики продолжают активно обстреливать позиции ВСУ на разных направлениях. Приводим основные комментарии о ситуации в городе.
«Одиночные исходящие в стороне Флоры-Грабарей. Падает дальше на с-з».
«На с-з отдельные громкие бахи и, временами, к/к стрелковое. На севере тоже бахи, некоторые из них восточнее, чем обычно».
«Опять град, шт 10 пустил. Сегодня грады очень часто. Днем был в Калининском, с восточной стороны раз 8 за день пускали, в основном шт по 10».
«Слышны бахи на севере и северо-западе. Часть из них похожи на прилеты».
«Что-то тяжеленькое улетает и улетает куда-то. Я хз, где там что закончилось #Донецк 21−36к».
«#Донецк #Путиловка 3 прилета подряд примерно на Точмаш, лупят орки минометом с Путиловской рощи».
«Опять арта стреляет с жилого массива #Донецк #Киевский».
«21.28 #Донецк, центр, очень артиллерийские залпы, стекла вибрируют».
"Донецк 6-26к "Грады со стороны объездной-онкологии" "Как и вчера. Никто даже позицию не меняет."
"#Донецк 6-26к "Грады, не далеко от автомагазина, в машине уши закладывало".
"7:59 град! И бесконечная канонада из залпов".
"#Донецк 7-42к "миномет хренячит воле заправки на Таманском (друг видел только что),"
(Орфография и стилистика авторов комментариев полностью сохранены).
Фото: https://twitter.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, тяжелая атлетика, град, обстрелы
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- Вчера вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"09:10
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- Техника боевиков колоннами идет на передовую линию фронта - соцсети08:34
- Оккупированный Донецк: обстрелы не прекращаются, "Грады" работают из города, даже позицию не меняют08:29
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