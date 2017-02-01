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Архив - Донецкая область

Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"

01.02.2017 11:54
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Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"

На Донецк, а также по самому оккупированному городу идут большие колонны техники боевиков.  В  городе на улицах появилось много мужчин в камуфляже. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Колонны активно шли к местам самых горячих столкновений еще ночью, и уже  утром продолжают активно формироваться.

«Я шла на работу и думала, мне показалось… да, такой гул, будто много тяжелых машин идут в стороне Кировского р-на», — написала дончанка.

Колонны идут из Макеевки, где и формируются. «Макеевка. Около 9.30(д) между Зеленым и кольцом 4/13 формировалась большая колонна уралов-камазов на восток. За бк походу», — сообщил очевидец.

«#Макеевка 9−47к «Колонна из 13 камазов от развязки на Калинино в сторону Восточного», — добавил другой пользователь.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).

Донецкий блогер Станислав Васин в соцсети отметил, что боевики передвигаются по городу, нескрываясь, даже стараются привлечь к себе внимание. Вот как Васин описал сегодняшнее утро в Донецке:

"Ночью был "Град", с утра - тяжёлое и куча " скорых". Воды почти нет. На улице встретил дебила в камуфляже и кепке (-10°) с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант".

Другие пользователи подтвердили, что видели таких камуфляжников в других местах города и в общественном транспорте.


Фото: photo.vesti-ukr.com/

Теги: Донецк, Донбасс, камуфляж, мужчины, военная техника
 
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