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Паники нет, все службы координируются - генерал Аброськин о ситуации в Авдеевке на вечер 31 января (ФОТО)
О ситуации в прифронтовой Авдеевке рассказал начальник Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин в facebook.
"Авдеевка. Паника в городе отсутствует. Работа всех служб четко координируется. Помощь предоставляется в срок. Ситуация в городе очень тяжелая, но полностью контролируется. Сами жители не считают сложившуюся ситуацию опасной. Говорят, что уже привыкли так жить за два года войны. Только волнуются чтобы было отопления.
Сегодня во время обстрелов с нами был премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Владимир Борисович заслушал председателя Донецкой ОВГА Павла Жебривского, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, полицию Донецкой области, главного врача городской больницы и руководителя подразделения "Воды Донбасса".
Премьер-министр общался с жителями Авдеевки. Подходил к людям прямо на улице и спрашивал "что их беспокоит больше всего, чем правительство может помочь, чтобы облегчить проживание в городе, где идет война".
Было же довольно темно на улице. Люди действительно было удивлены и выражали слова благодарности всем, кто помогает, и особенно нашим военным.
Перед нашими полицейскими Донетчины стоит задача охранять мир и спокойствие в самом городе и всячески помогать жителям Авдеевки. Только за сегодня уже 19 обращений в колл-центр 102. Все они были призывами о помощи выехать из-под обстрела. Впереди и еще одна тяжелая ночь. Наши военные дают отпор врагу. Держитесь, бойцы! Победа будет за нами. Слава Украине!", - написал генерал.
Фото: https://www.facebook.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, ситком, январь, Вячеслав Аброськин, день
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