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Під Авдіївкою знищено російського снайпера "Скіфа" (ФОТО)
01.02.2017 15:27
Про це в соцмережі "Однокласники" повідомив російський найманець Євген Логінов. За його словами, Чеберов воював на Донбасі від самого початку російської агресії в Україні, повідомляє unian.ua.
Раніше бойовики повідомляли, що бойовик "ДНР" Михайло Толстих, відомий під кличкою "Гіві", поранений у боях під Донецьком. Також згідно з повідомленнями у соцмережах противника, в боях за 29-31 січня знищений командир 3-го батальйону цього "полку" Іван Балабай, позивний "Грек", і командир роти, позивний "Консул".
Фото: https://www.unian.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, гибель, снайпер
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- Оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ в районе Авдеевки14:42
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