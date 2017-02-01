Під Авдіївкою знищено російського снайпера "Скіфа" (ФОТО)

01.02.2017 15:27

Про це в соцмережі "Однокласники" повідомив російський найманець Євген Логінов. За його словами, Чеберов воював на Донбасі від самого початку російської агресії в Україні, повідомляє unian.ua.

Раніше бойовики повідомляли, що бойовик "ДНР" Михайло Толстих, відомий під кличкою "Гіві", поранений у боях під Донецьком. Також згідно з повідомленнями у соцмережах противника, в боях за 29-31 січня знищений командир 3-го батальйону цього "полку" Іван Балабай, позивний "Грек", і командир роти, позивний "Консул".





