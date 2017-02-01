Полонений бойовик розповів СБУ про російських військових та завдання, які виконував в районі Авдіївки (ВІДЕО)

01.02.2017 16:33

Бойовик на прізвисько "Голова", якого взяли у полон сили АТО 29 січня, розповів, що його командир з позивним Слон наказав наступати на Авдіївку за метою захоплення промислової зони.

Терорист на прізвисько «Голова» у 2014 році приєднався до бандформування «Восток», у 2016 році перейшов до іншого озброєного угруповання т.зв. «ДНР». Під час допиту бойовик підтвердив численні факти присутності на тимчасово окупованій території Донецької області російських військових та інструкторів з бойової підготовки.



Про це терорист розповідає на відеозаписі, який опублікувала СБУ.

Бойовик зізнався, що потрапив на позиції біля Авдіївки 27 грудня 2016 року. Його група складалася з 7 осіб.

– 29 січня 2017 року моїм керівництвом було поставлено задавдання перейти в наступ з метою захоплення авдіївської промзони. В результаті бою ми зазнали великих втрат, змушені були відступати, – розповів терорист.



