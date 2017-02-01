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После восстановления электроснабжения Авдеевский коксохим возобновит работу в течение трех-четырех суток
Энергохолдинг "ДТЭК" рассчитывает восстановить энергоснабжение в Авдеевке в течение последующих двух дней. Об этом во время пресс-конференции заявил директор по дистрибуции электроэнергии "ДТЭК-Энерго" Игорь Маслов, сообщает "Интерфаск-Украина".
"В 12:04 мы получили разрешение на работу. Две бригады приступили к осмотру линий (электропередачи, - ред.). ОБСЕ сопровождает, и это дает надежду, что "зеленый коридор" не будет нарушен… Если повреждения окажутся несложными, а именно - будут оборваны провода, мы восстановим сегодня до конца светового дня", - отметил он.
При этом Маслов добавил, что в случае повреждения опоры ЛЭП времени понадобится больше. "Мы укомплектованы. Есть опоры для замены, но это займет больше времени. В таком случае мы завершим работы завтра", - сказал он.
Главное, по мнению Маслова, чтобы не возобновились обстрелы, а на маршруте обследования не оказались минные поля.
В то же время гендиректор Авдеевского коксо-химического завода Мусса Магомедов отметил, что если будет возобновлена работа линий электропередач, подходящих к городу, то завод сможет восстановить объемы производства продукции в течение трех-четырех суток.
Магомедов подчеркнул, что в настоящее время две батареи Авдеевского КХЗ находятся в работе и еще две – консервируются. Предприятие производит 2-2,5 тыс. тонн кокса при нормальном объеме – около 6,5 тыс. тонн.
Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую пищу, а в многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, восстановление, ДТЭК, коксохим
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