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"Пожалуйста, не сдавайте Авдеевку!" - жители города просят украинских военных не оставлять Авдеевку (ВИДЕО)
01.02.2017 17:14
Жительница Авдеевки обратилась к украинским солдатам с просьбой не сдавать город боевиками "ДНР".
Фото: u-news.com.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, простата, житейская история, ВСУ
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