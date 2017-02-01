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"Пожалуйста, не сдавайте Авдеевку!" - жители города просят украинских военных не оставлять Авдеевку (ВИДЕО)

01.02.2017 17:14
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"Пожалуйста, не сдавайте Авдеевку!" - жители города просят украинских военных не оставлять Авдеевку (ВИДЕО)

Жительница Авдеевки обратилась к украинским солдатам с просьбой не сдавать город боевиками "ДНР".



Фото: u-news.com.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, простата, житейская история, ВСУ
 
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