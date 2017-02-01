Прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение от линии разграничения к 5 февраля - результаты заседания Минской группы

01.02.2017 18:56

Минская группа подготовила заявление с призывом прекращения огня у Авдеевки и к отводу вооружения. Об этом в ходе общения с прссой, которое транслировал телеканал "112 Украина", заявил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Проблемы безопасности были сегодня главным предметом обсуждений. Результатами является заявление ТКГ и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей по Украине с призывом о прекращении огня в связи с Авдеевкой. В районе Донецка, Авдеевки, Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения ТКГ с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей призывают: к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. К 5 февраля этого года отвести вооружение, подпадающее под действие Минских соглашений, на определенное ими расстояние до соответствующей линии в места их хранения", - заявил Сайдик.