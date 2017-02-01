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Раненых в Авдеевке бойцов ВСУ доставили в военный госпиталь
Раненых в Авдеевке украинских военных доставили в военный госпиталь, у большинства бойцов - осколочные ранения. Двое военных находятся в реанимации. Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра в эфире телеканала "112 Украина".
"Из тринадцати военных, двое получили ранения в Водяном, остальные практически все в Авдеевке, получили ранения буквально 30 числа. У большинства минно-осколочные ранения. На данный момент госпиталь обеспечен почти всем, если будет чего-то не хватать, то волонтеры помогут. Госпиталь готов принимать людей еще", - заявил Танцюра.
Как сообщалось ранее, за последние сутки в зоне АТО погиб один военный, 18 были ранены.
Утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет "Грады", артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций сил АТО.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, госпиталь, раненые
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- Раненых в Авдеевке бойцов ВСУ доставили в военный госпиталь17:35
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