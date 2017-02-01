- Ремонт линий электропередач продолжат в Авдеевке завтра 21:45
- Из Донецка бьют "Грады", но есть и "прилеты" - настоящий ад21:03
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик20:53
- Генсек НАТО призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки20:31
- В Авдеевке снова начались обстрелы20:12
- В зоне АТО боевики вели огонь на всех направлениях фронта, самыми горячими точками стали Авдеевка и Красногоровка20:09
- В сети опубликованы свежие фото разрушений в Киевским районе Донецка (ФОТО)19:55
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку19:25
- Авдеевка: Город - на грани. Спасают всем миром19:15
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов19:11
Ремонт линий электропередач продолжат в Авдеевке завтра
В Авдеевке продолжат ремонт линий электропередач 2 февраля в случае соблюдения режима тишины. Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
1 февраля в 13:00 ремонтные бригады обследовали повреждения линии электропередач протяженностью около 2 км, однако уже в 15:03 начался обстрел, который продолжался около 20 мин.
"В связи с угрозой жизни было принято решение вывести ремонтные бригады из зоны обстрела. При соблюдении режима тишины, ремонтные бригады начнут работу 2 февраля текущего года", - говорится в заявлении.
Напомним, что 30 января в 23:00 в результате обстрелов вблизи Авдеевки были повреждены воздушные линии электропередач, в результате чего было прекращено тепло- и водоснабжения города, и привело к отключению Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.
В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую пищу, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, продолжение
- На Донетчине планируют открыть сервисный центр для сельхозтехники
- В Донецке на 119 объектах выполнили капремонт линий наружного освещения
- Достижения и неудачи-2012 руководителей городов и районов Донецкой области. Часть 1
- Авдеевская промзона - это почти второй ДАП. Боевики воюют "в чисто русском стиле"
- Проверка показала: детские лагеря опасны!
- В Донецке для зимы укрепят дороги
- Ремонт линий электропередач продолжат в Авдеевке завтра 21:45
- Из Донецка бьют "Грады", но есть и "прилеты" - настоящий ад21:03
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик20:53
- Генсек НАТО призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки20:31
- В Авдеевке снова начались обстрелы20:12
- В зоне АТО боевики вели огонь на всех направлениях фронта, самыми горячими точками стали Авдеевка и Красногоровка20:09
- В сети опубликованы свежие фото разрушений в Киевским районе Донецка (ФОТО)19:55
- Продолжение железнодорожной блокады приведет к остановке всех ТЭС и ТЭЦ в Донбассе19:38
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку19:25
- Авдеевка: Город - на грани. Спасают всем миром19:15
- Ремонт линий электропередач продолжат в Авдеевке завтра 21:45
- Нардеп Семенченко сделал скандальное заявление по министру Чернышу (ВИДЕО)21:11
- Из Донецка бьют "Грады", но есть и "прилеты" - настоящий ад21:03
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик20:53
- Генсек НАТО призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки20:31
- В Авдеевке снова начались обстрелы20:12
- В зоне АТО боевики вели огонь на всех направлениях фронта, самыми горячими точками стали Авдеевка и Красногоровка20:09
- В сети опубликованы свежие фото разрушений в Киевским районе Донецка (ФОТО)19:55
- Продолжение железнодорожной блокады приведет к остановке всех ТЭС и ТЭЦ в Донбассе19:38
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку19:25
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку
- Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист