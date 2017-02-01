Ремонт линий электропередач продолжат в Авдеевке завтра

01.02.2017 21:45

В Авдеевке продолжат ремонт линий электропередач 2 февраля в случае соблюдения режима тишины. Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

1 февраля в 13:00 ремонтные бригады обследовали повреждения линии электропередач протяженностью около 2 км, однако уже в 15:03 начался обстрел, который продолжался около 20 мин.

"В связи с угрозой жизни было принято решение вывести ремонтные бригады из зоны обстрела. При соблюдении режима тишины, ремонтные бригады начнут работу 2 февраля текущего года", - говорится в заявлении.

Напомним, что 30 января в 23:00 в результате обстрелов вблизи Авдеевки были повреждены воздушные линии электропередач, в результате чего было прекращено тепло- и водоснабжения города, и привело к отключению Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую пищу, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.