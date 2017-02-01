Резкое обострение и массовые потери

01.02.2017 19:00

Вокруг Авдеевки с 29 января вспыхнули ожесточённые бои, приведшие к тому, что город лишился света, тепла и воды. А многие защитники Украины - жизни. «Мы обратились к ОБСЕ. Получили соответствующие указания наши представители в СЦКК, партнёры в США, Европейском Союзе, НАТО с требованием обеспечить устойчивое прекращение огня для начала восстановления ремонтных работ», - заявил президент Пётр Порошенко. Мировое сообщество выразило традиционные поддержку и озабоченность. А на донбасском фронте без малого третий год продолжают гибнуть и получать ранения украинские воины и мирные граждане.

Вражеская навала и наш ответ

Вот за такие «щели» в районе авдеевской промки

и ясиноватской развязки идут кровопролитные бои.





Авдеевскую промку, сам город, позиции ВСУ у ясиноватской развязки с прошлых выходных оккупанты кроют из из всех калибров, периодически подключая «Грады» (причём, насыпая не одиночными выстрелами, а полными пакетами). Такого обострения здесь не было давно.

После тотальных обстрелов - штурм. И так - снова и снова.

Министр обороны Степан Полторак так описывал одну из таких навал в районе Авдеевки: «Утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими ВСУ, а на второй - наши военнослужащие сами перешли в наступление и заняли важный пост, имеет стратегическое значение».

Редактор в «Цензор.НЕТ», журналист и волонтёр Юрий Бутусов уточняет, что воины 72-й бригады сумели выбить врага из нескольких траншей (по ходу дела уничтожив целую группу российских наёмников во главе с командиром 1-го батальона 100-й бригады ДНР с позывным «Грек»), «серьёзно откорректировав пейзаж».

«Здесь идёт постоянная пехотная война. На животе, за каждым укрытием и складкой местности. Здесь наши позиции и позиции противника иногда сближаются до 100 метров. Здесь постоянно работают снайперы, дозоры пехоты производят вылазки, идёт обстрел из всех видов оружия по любому движению. Бои идут днём и ночью. Для контроля над развязкой эта местность имеет важное значение», - уверяет Бутусов.

По его данным, бригадная артиллерийская группа 72-й механизированной бригады, нанесла целый ряд точечных, и от этого очень убойных огневых налётов по укреплениям противника, которые находятся в лесопосадке, прикрывающей подходы к развязке.

Огонь - везде, из всего и по всем

В последнее время огонь открывался оккупантами практически по всей зоне АТО, за исключением небольших участков на Луганщине. При этом противник использовал ствольную артиллерию (122-мм и 152-мм), реактивную артиллерию (БМ-21 и Град-П), бронетехнику (в ряде случаев - танки), 82-мм и 120-мм миномёты.

Кроме Авдеевки, «рубки» идут на участке Пески-Опытное, Жованка-Зайцево, Красногоровка-Марьинка, практически на всём Мариупольском направлении, в районе Докучаевска. Напряжённой остаётся ситуация и на левом фланге Светлодарской дуги, а также севернее Калиновки. Оккупанты массированного кроют из арты и передовые позиции, и тактический тыл украинских войск. Неспокойно на участке между Попасной и Новозвановкой, в районе Нижнего Лозового, Новоалександровки, Крымского и Новотошковки.

«На приморском направлении путём перегруппировки ряда подразделений оккупанты пытаются прикрыть с флангов ряд своих позиций, вынесенных вперёд, при этом у противника наблюдается нехватка личного состава на ряде участков, - сообщает группа «Информационное Сопротивление». - Так, в районе севернее условной линии Пикузы (быв.Коминтерново) - Широкино, оккупантам приходится периодически использовать резервные формирования из района Безыменного и Саханки, которые время от времени перебрасываются на этот фланг, а затем, после выполнения задач, возвращаются. Неоднократные перемещения ББМ (по 4-5 ед.) и живой силы противника (до взвода) фиксировались севернее н.п. Верхнешироковское (быв.Октябрь)».

Обстрелы в последнее время выросли в разы. Под огнём - Докучаевск, Донецк, Макеевка. Есть погибшие и раненые мирные жители, множественные повреждения в жилых домах и на коммунальных объектах. Увы, но оккупанты стреляют не только везде и из всего, но и - по всем. Свидетельств того - великое множество.

Достаётся мирным и на подконтрольной Украине территории. В течение последней недели ранения получали мирные жители Авдеевки, Марьинки, Красногоровки.

Погибшие и раненые: правда и фейки

Основная масса потерь - в рядах тех, кто сейчас на передовой. За три последние дня января российско-оккупационные войска совершили более 200 обстрелов, убив около 10, ранив и травмировав 55 защитников Украины. Это - официальные данные пресс-центра штаба АТО и Минобороны.

Потери противника больше в разы. Всего за один, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в районе авдеевской промзоны российско-оккупационные войска потеряли 15 человек погибшими, 24 - ранеными. При этом в ГУР подчёркивают, что оккупационное военное командование всячески скрывает информацию об истинных потерях, сообщая максимум о двух-трёх погибших в сутки.

Зато вражеские пропагандисты вовсю рассказывают фантастические истории о потерях в рядах ВСУ. «За сутки противник потерял убитыми 93 военнослужащих. Счёт раненых идет на сотни», - такие данные не редко можно встретить на ресурсах самопровозглашённой «ДНР» со ссылкой на «представителей оперативного командования» псевдореспублики. Эти «данные» потом взахлёб цитируют «самые правдивые в мире» российские СМИ. В том числе - якобы оппозиционный путинской власти «Дождь», который, похоже, не зря таки в этом году выбросили из информационного пространства Украины.

«Грады» в жилых кварталах

Президент Украины Пётр Порошенко 31 января во время заседания с силовиками заявил: «Я хотел бы успокоить всех: наши военнослужащие блестяще защищают позиции. Никакого приказа не отвечать на уничтожающий огонь у них нет. Они имеют все возможности защищать себя. Единственное ограничение, когда боевики, российские преступники размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой».

К сожалению, именно так зачастую оккупанты и поступают. Жители Донецка и Макеевки сообщали в конце января, что российские оккупационные войска и местные предатели ведут огонь из «Градов», которые расположены рядом с жилыми домами. Даже видео и фото выкладывали, сделанные на свой страх и риск.

«...Рано утром, около пяти часов, проснулись от залпов «Града». Русские фашисты выпустили на украинскую землю три «пакета». Чётко слышалось их расположение. Восточная окраина Донецка, граничащая с Макеевкой. Это объездная. Район Ашана. Рядом микрорайон Донской. Многоэтажки. Не стесняются расположиться вблизи большого микрорайона», - сообщала в соцсетях одна из патриоток Украины, живущая в оккупированном Донецке.

В Интернете стремительно распространяется видео из Донецка, на котором видно, как российско-оккупационный войска установками «Град» накрывают жилые кварталы (предположительно - в Авдеевке) из таких же жилых кварталов Донецка.

«Мы будем стоять за спинами женщин и детей», - наверное, единственная фраза из уст российского президента, которая была правдой», - комментируют это видео пользователи Сети.

Андрей ПИТОНОВ.