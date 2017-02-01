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Российские генералы дали "зеленый коридор" - в Авдеевке начинаются восстановительные работы
Российская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня. Три дня невероятных усилий президента Украины, наших международных партнеров!" - отметил он.
При этом Жебривский добавил, что ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи. "Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров. После проведения детальных обследований будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ", - добавил он.
Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую пищу, а в многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.
Утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет "Грады", артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций сил АТО.
Фото: inshe.tv/
Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, ремонт, режим, соглашение, СЦКК
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