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Русский мир — это когда тебя будит мирный БМ 21 "Град" под твоими окнами, который, выпустив кассету, несет только мир - Фашик Донецкий о духовности "русского мира"

01.02.2017 17:56
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Русский мир — это когда тебя будит мирный БМ 21 "Град" под твоими окнами, который, выпустив кассету, несет только мир - Фашик Донецкий о духовности "русского мира"

Блогер, пишущий под ником "Фашик Донецкий" на "Обозревателе" опубликовал злой пост "Хроники духовного перемирия". Предлпгаем его полностью:

"За последние несколько суток Донецк и Макеевка вновь вспомнили, что такое настоящий русский мир. Пока в ватных сми распинаются о том, шо Хунта бамбыт Донецк расскажу, как воюют воены бухла, то есть православные на всю голову защитниги Донецка от американцев. И да — мне как жителю оккупированого Донецка виднее, что происходит, чем пьяному быдлу в новосибирских е*енях по соловьев тв.

 Помните знаменитое выражение путина про спины женщин и детей? Адепты володи ботоксного солнышка делают все по уставу кремлевского упыря. То есть: поставили БМ 21 град возле жилсектора или возле многоэтажки, ввалили полкассеты по всУ, полкассеты по городу и свалили.

Почему полкассеты по городу и полкассеты по всУ? Это на всякий случай, шобы никто не расслаблялся из цивильных. Ну и что, что БМ 21 град прям под окнами у тебя стреляет? Он мир несет, русский мир. Ну и что, что БМ 21 град стреляет со спального района? Вы просто не разбираетесь в духовной тактике ведения боя, ведь так воюют только русские. Да, воюют именно за спинами. Да, воюют прикрываясь мирным населением. Да, им насрать на мирных, бабы еще нарожают ведь.

 Воинская честь и доблесть — незнакомые для русского солдата слова. Эти слова исчели в Приднестровье, Абхазии, Чечне. Эти слова русские солдаты забыли в Иловайске, в Аэропорту Донецка, в Аэропорту Луганска, когда «всю ночь долбили по Украине» с территории рф. Слово русского офицера — это меньше, чем ничего, цена ему ноль. Об этом за три года знает даже упоротая вата.

Объясняю как воюют кадровые солдаты рф и коллаборанты из числа местного населения последние несколько суток. Вечереет? Пора тащить миномет к жилсектору! На улице уже темно? Пора поставить гаубицу возле многоэтажек! Уже коммендантский час? Вау, классно. Можно тащить и сау, и танки, и рсзо в спальные районы. А почему бы нет? На улице все равно никого нету. Отстрелялись и свалили в другой жилсектор. Видимо это по тактике Жукова так воевать.

Объясню некоторым особо упоротым простую вещь: даже ватка в Донецке уже понимает, что когда стреляет из-под окон миномет с дальностью полета снаряда 8 км, а падает в Донецке, то это никак не работа дрг Хунты с минометом в заднем кармане штанов.

 Русский мир — это когда тебя будит мирный БМ 21 град под твоими окнами, который выпустив кассету несет только мир и никогда не стреляет по мирным жителям. Сколько мира и духовности в одной кассете града знаете? А одном заряде для гаубицы 152 мм? Сколько несет православия залп сау из жилсектора? Если не знаете, то вы просто русофоб и не любите все русское.

Русский мир — это всегда набранный запас воды дома + второй телефон с симкартой лайфа+тревожный чемоданчик с документами+ быть дома к 7-8 вечера+никогда не забывать документы дома+ знать, где бомбоубежище+отличать залп сау от залпа гаубицы+знать чем самарский говор отличается от воронежского+ видеть невидимых солдат рф+верить в то, что патроны ростут на деревьях+бояться поговорить с соседом, ведь сосед может тебя сдать в нквд духовное. Это далеко не полный список преимуществ шлюхского мира. Больше не пишу, потому что не хочу, чтобы жители Нью-Йорка завидовать начали.

Как себя ведет обычный человек после трех лет обстрелов:

  • вылет из 82 мм миномета? Это для лохов, спокойно пью чай
  • вылет из 122 мм? Ага. Спокойно пью чай
  • вылет из 152мм? Ну чо? Ну да, вылетело. Спокойно пью чай.
  • вылет из сау? Спокойно пью чай.

Почему такая реакция ? Потому что ни*ера ты не изменишь, если православное дибилье решило у тебя под окнами поставить мирные пушки. Прятаться многих порядком достало за три года, если судьбой велено поймать осколок — хай сразу убьет, абы не остаться овощем. Об этом спокойно мирные жители говорят в Донецке, Макеевке, Луганске, на всех оккупированых рф территориях.

 Русский мир — это когда ты не выспался, ибо всю ночь слушал как долбили из пушек, а у тебя стены ходуном ходили и кровать подпрыгивала. Русский мир — это когда ты четко понимаешь разницу между прилетом снаряда и залпом, находясь в 10 км от эпицентра события. Русский мир — это когда православное дибилье решило сначала популять по Хунте, а ты потом читаешь по соцсетям просьбы сдать срочно кровь сепарам. Русский мир — это когда ты слышишь русский говор и думаешь: блд, от зачем это одоробло приперлось сюда??

Русский мир — это когда ты понимаешь на слух, что улетело из -под твоих окон: град, смерч или ураган. Русский мир — это когда ты вчера слышал вылеты из артиллерии из своего района, прилеты в соседнем районе, а в новостях су*а читаешь бред о том, шо Хунта опять обстреляла Донецк.

 Знаете, каково это — просыпаться в час ночи, потом в 4 утра, а потом в 6 утра от того, что у тебя стены ходуном ходят от вылетов сау-танка-рсзо? Если не знаете, то вы русофоб и не любите все русское. Знаете как это — слышать, что недалеко падают снаряды, смотреть в лицо абсолютно случайному прохожему и понимать, что в глазах у него всего один вопрос: блд. Это по нам сейчас летит или нет? Если не знаете, то вы точно фошизд.

За три года мясорубки большинство все прекрасно понимает на оккупированых: кто стреляет, по кому стреляет, из чего стреляет, где снаряд приземлился и откуда вылетел. Можно сколько угодно в новостях распинаться о Хунте, но когда миномет стреляет на 6-8 км, снаряд падает в соседнем районе, а ты слышишь и вылет, и падение — даже упоротая вата уже открыто плюется православных защитнегоф .

Как можно называться братьями после этого всего и орать с пеной у рта про одиннарод? Ответ на этот вопрос знают только русские свиньи. Чортвамбрат, россияне".


Фото: https://www.novorosinform.org/

Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, фашизм, пост, русский, ДНР
 
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