Русский мир — это когда тебя будит мирный БМ 21 "Град" под твоими окнами, который, выпустив кассету, несет только мир - Фашик Донецкий о духовности "русского мира"

01.02.2017 17:56

Блогер, пишущий под ником "Фашик Донецкий" на "Обозревателе" опубликовал злой пост "Хроники духовного перемирия". Предлпгаем его полностью:

"За последние несколько суток Донецк и Макеевка вновь вспомнили, что такое настоящий русский мир. Пока в ватных сми распинаются о том, шо Хунта бамбыт Донецк расскажу, как воюют воены бухла, то есть православные на всю голову защитниги Донецка от американцев. И да — мне как жителю оккупированого Донецка виднее, что происходит, чем пьяному быдлу в новосибирских е*енях по соловьев тв.

Помните знаменитое выражение путина про спины женщин и детей? Адепты володи ботоксного солнышка делают все по уставу кремлевского упыря. То есть: поставили БМ 21 град возле жилсектора или возле многоэтажки, ввалили полкассеты по всУ, полкассеты по городу и свалили.

Почему полкассеты по городу и полкассеты по всУ? Это на всякий случай, шобы никто не расслаблялся из цивильных. Ну и что, что БМ 21 град прям под окнами у тебя стреляет? Он мир несет, русский мир. Ну и что, что БМ 21 град стреляет со спального района? Вы просто не разбираетесь в духовной тактике ведения боя, ведь так воюют только русские. Да, воюют именно за спинами. Да, воюют прикрываясь мирным населением. Да, им насрать на мирных, бабы еще нарожают ведь.

Воинская честь и доблесть — незнакомые для русского солдата слова. Эти слова исчели в Приднестровье, Абхазии, Чечне. Эти слова русские солдаты забыли в Иловайске, в Аэропорту Донецка, в Аэропорту Луганска, когда «всю ночь долбили по Украине» с территории рф. Слово русского офицера — это меньше, чем ничего, цена ему ноль. Об этом за три года знает даже упоротая вата.

Объясняю как воюют кадровые солдаты рф и коллаборанты из числа местного населения последние несколько суток. Вечереет? Пора тащить миномет к жилсектору! На улице уже темно? Пора поставить гаубицу возле многоэтажек! Уже коммендантский час? Вау, классно. Можно тащить и сау, и танки, и рсзо в спальные районы. А почему бы нет? На улице все равно никого нету. Отстрелялись и свалили в другой жилсектор. Видимо это по тактике Жукова так воевать.

Объясню некоторым особо упоротым простую вещь: даже ватка в Донецке уже понимает, что когда стреляет из-под окон миномет с дальностью полета снаряда 8 км, а падает в Донецке, то это никак не работа дрг Хунты с минометом в заднем кармане штанов.

Русский мир — это когда тебя будит мирный БМ 21 град под твоими окнами, который выпустив кассету несет только мир и никогда не стреляет по мирным жителям. Сколько мира и духовности в одной кассете града знаете? А одном заряде для гаубицы 152 мм? Сколько несет православия залп сау из жилсектора? Если не знаете, то вы просто русофоб и не любите все русское.

Русский мир — это всегда набранный запас воды дома + второй телефон с симкартой лайфа+тревожный чемоданчик с документами+ быть дома к 7-8 вечера+никогда не забывать документы дома+ знать, где бомбоубежище+отличать залп сау от залпа гаубицы+знать чем самарский говор отличается от воронежского+ видеть невидимых солдат рф+верить в то, что патроны ростут на деревьях+бояться поговорить с соседом, ведь сосед может тебя сдать в нквд духовное. Это далеко не полный список преимуществ шлюхского мира. Больше не пишу, потому что не хочу, чтобы жители Нью-Йорка завидовать начали.

Как себя ведет обычный человек после трех лет обстрелов:

вылет из 82 мм миномета? Это для лохов, спокойно пью чай

вылет из 122 мм? Ага. Спокойно пью чай

вылет из 152мм? Ну чо? Ну да, вылетело. Спокойно пью чай.

вылет из сау? Спокойно пью чай.

Почему такая реакция ? Потому что ни*ера ты не изменишь, если православное дибилье решило у тебя под окнами поставить мирные пушки. Прятаться многих порядком достало за три года, если судьбой велено поймать осколок — хай сразу убьет, абы не остаться овощем. Об этом спокойно мирные жители говорят в Донецке, Макеевке, Луганске, на всех оккупированых рф территориях.

Русский мир — это когда ты не выспался, ибо всю ночь слушал как долбили из пушек, а у тебя стены ходуном ходили и кровать подпрыгивала. Русский мир — это когда ты четко понимаешь разницу между прилетом снаряда и залпом, находясь в 10 км от эпицентра события. Русский мир — это когда православное дибилье решило сначала популять по Хунте, а ты потом читаешь по соцсетям просьбы сдать срочно кровь сепарам. Русский мир — это когда ты слышишь русский говор и думаешь: блд, от зачем это одоробло приперлось сюда??

Русский мир — это когда ты понимаешь на слух, что улетело из -под твоих окон: град, смерч или ураган. Русский мир — это когда ты вчера слышал вылеты из артиллерии из своего района, прилеты в соседнем районе, а в новостях су*а читаешь бред о том, шо Хунта опять обстреляла Донецк.

Знаете, каково это — просыпаться в час ночи, потом в 4 утра, а потом в 6 утра от того, что у тебя стены ходуном ходят от вылетов сау-танка-рсзо? Если не знаете, то вы русофоб и не любите все русское. Знаете как это — слышать, что недалеко падают снаряды, смотреть в лицо абсолютно случайному прохожему и понимать, что в глазах у него всего один вопрос: блд. Это по нам сейчас летит или нет? Если не знаете, то вы точно фошизд.

За три года мясорубки большинство все прекрасно понимает на оккупированых: кто стреляет, по кому стреляет, из чего стреляет, где снаряд приземлился и откуда вылетел. Можно сколько угодно в новостях распинаться о Хунте, но когда миномет стреляет на 6-8 км, снаряд падает в соседнем районе, а ты слышишь и вылет, и падение — даже упоротая вата уже открыто плюется православных защитнегоф .

Как можно называться братьями после этого всего и орать с пеной у рта про одиннарод? Ответ на этот вопрос знают только русские свиньи. Чортвамбрат, россияне".