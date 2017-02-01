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Русский мир — это когда тебя будит мирный БМ 21 "Град" под твоими окнами, который, выпустив кассету, несет только мир - Фашик Донецкий о духовности "русского мира"
Блогер, пишущий под ником "Фашик Донецкий" на "Обозревателе" опубликовал злой пост "Хроники духовного перемирия". Предлпгаем его полностью:
"За последние несколько суток Донецк и Макеевка вновь вспомнили, что такое настоящий русский мир. Пока в ватных сми распинаются о том, шо Хунта бамбыт Донецк расскажу, как воюют воены бухла, то есть православные на всю голову защитниги Донецка от американцев. И да — мне как жителю оккупированого Донецка виднее, что происходит, чем пьяному быдлу в новосибирских е*енях по соловьев тв.
Почему полкассеты по городу и полкассеты по всУ? Это на всякий случай, шобы никто не расслаблялся из цивильных. Ну и что, что БМ 21 град прям под окнами у тебя стреляет? Он мир несет, русский мир. Ну и что, что БМ 21 град стреляет со спального района? Вы просто не разбираетесь в духовной тактике ведения боя, ведь так воюют только русские. Да, воюют именно за спинами. Да, воюют прикрываясь мирным населением. Да, им насрать на мирных, бабы еще нарожают ведь.
Объясняю как воюют кадровые солдаты рф и коллаборанты из числа местного населения последние несколько суток. Вечереет? Пора тащить миномет к жилсектору! На улице уже темно? Пора поставить гаубицу возле многоэтажек! Уже коммендантский час? Вау, классно. Можно тащить и сау, и танки, и рсзо в спальные районы. А почему бы нет? На улице все равно никого нету. Отстрелялись и свалили в другой жилсектор. Видимо это по тактике Жукова так воевать.
Объясню некоторым особо упоротым простую вещь: даже ватка в Донецке уже понимает, что когда стреляет из-под окон миномет с дальностью полета снаряда 8 км, а падает в Донецке, то это никак не работа дрг Хунты с минометом в заднем кармане штанов.
Русский мир — это всегда набранный запас воды дома + второй телефон с симкартой лайфа+тревожный чемоданчик с документами+ быть дома к 7-8 вечера+никогда не забывать документы дома+ знать, где бомбоубежище+отличать залп сау от залпа гаубицы+знать чем самарский говор отличается от воронежского+ видеть невидимых солдат рф+верить в то, что патроны ростут на деревьях+бояться поговорить с соседом, ведь сосед может тебя сдать в нквд духовное. Это далеко не полный список преимуществ шлюхского мира. Больше не пишу, потому что не хочу, чтобы жители Нью-Йорка завидовать начали.
Как себя ведет обычный человек после трех лет обстрелов:
- вылет из 82 мм миномета? Это для лохов, спокойно пью чай
- вылет из 122 мм? Ага. Спокойно пью чай
- вылет из 152мм? Ну чо? Ну да, вылетело. Спокойно пью чай.
- вылет из сау? Спокойно пью чай.
Почему такая реакция ? Потому что ни*ера ты не изменишь, если православное дибилье решило у тебя под окнами поставить мирные пушки. Прятаться многих порядком достало за три года, если судьбой велено поймать осколок — хай сразу убьет, абы не остаться овощем. Об этом спокойно мирные жители говорят в Донецке, Макеевке, Луганске, на всех оккупированых рф территориях.
Русский мир — это когда ты понимаешь на слух, что улетело из -под твоих окон: град, смерч или ураган. Русский мир — это когда ты вчера слышал вылеты из артиллерии из своего района, прилеты в соседнем районе, а в новостях су*а читаешь бред о том, шо Хунта опять обстреляла Донецк.
За три года мясорубки большинство все прекрасно понимает на оккупированых: кто стреляет, по кому стреляет, из чего стреляет, где снаряд приземлился и откуда вылетел. Можно сколько угодно в новостях распинаться о Хунте, но когда миномет стреляет на 6-8 км, снаряд падает в соседнем районе, а ты слышишь и вылет, и падение — даже упоротая вата уже открыто плюется православных защитнегоф .
Как можно называться братьями после этого всего и орать с пеной у рта про одиннарод? Ответ на этот вопрос знают только русские свиньи. Чортвамбрат, россияне".
Фото: https://www.novorosinform.org/
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, фашизм, пост, русский, ДНР
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