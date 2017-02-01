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СБУ задержала в Авдеевке корректировщика огня боевиков (ФОТО)
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали жителя Авдеевки, который был корректировщиком артиллерии боевиков, сообщил находящийся в городе украинский журналист Андрей Цаплиенко и опубликовал фотографию этого человека.
"Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил "арту" на город. На соседей. Только что на наших глазах его взяли контрразведчики СБУ", - написал он в среду днем в своей странице в "Фейсбуке".
Журналист отметил, что был шокирован и возмущен, когда увидел государственный флаг Украины на стене в квартире у пособника боевиков и тем, что сам корректировщик сказал, что этот флаг ему подарили бойцы ВСУ, на которых он наводил вражескую артиллерию.
"Не кипятись", - сказал спокойно контрразведчик. - "Это они все так вывешивают. Маскируются. Не более того", - передал состоявшийся после задержания разговор А.Цаплиенко.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, Авдеевка, СБУ, задержание, корректировщик
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