СБУ задержала в Авдеевке корректировщика огня боевиков (ФОТО)

01.02.2017 15:34

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали жителя Авдеевки, который был корректировщиком артиллерии боевиков, сообщил находящийся в городе украинский журналист Андрей Цаплиенко и опубликовал фотографию этого человека.

"Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил "арту" на город. На соседей. Только что на наших глазах его взяли контрразведчики СБУ", - написал он в среду днем в своей странице в "Фейсбуке".

Журналист отметил, что был шокирован и возмущен, когда увидел государственный флаг Украины на стене в квартире у пособника боевиков и тем, что сам корректировщик сказал, что этот флаг ему подарили бойцы ВСУ, на которых он наводил вражескую артиллерию.

"Не кипятись", - сказал спокойно контрразведчик. - "Это они все так вывешивают. Маскируются. Не более того", - передал состоявшийся после задержания разговор А.Цаплиенко.