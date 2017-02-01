Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СБУ задержала в Авдеевке корректировщика огня боевиков (ФОТО)

01.02.2017 15:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ задержала в Авдеевке корректировщика огня боевиков (ФОТО)

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали жителя Авдеевки, который был корректировщиком артиллерии боевиков, сообщил находящийся в городе украинский журналист Андрей Цаплиенко и опубликовал фотографию этого человека.

"Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил "арту" на город. На соседей. Только что на наших глазах его взяли контрразведчики СБУ", - написал он в среду днем в своей странице в "Фейсбуке".

Журналист отметил, что был шокирован и возмущен, когда увидел государственный флаг Украины на стене в квартире у пособника боевиков и тем, что сам корректировщик сказал, что этот флаг ему подарили бойцы ВСУ, на которых он наводил вражескую артиллерию.

"Не кипятись", - сказал спокойно контрразведчик. - "Это они все так вывешивают. Маскируются. Не более того", - передал состоявшийся после задержания разговор А.Цаплиенко.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, Авдеевка, СБУ, задержание, корректировщик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх