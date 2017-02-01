Сегодня российские оккупанты возобновили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях фронта

01.02.2017 10:02

Как сообщил в эфире телеканала "112 Украина" спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, Авдеевка не единственная точка на линии разграничения, где сегодня продолжаются обстрелы.

"Также по Песках огонь вел танк. На мариупольском направлении по Красногоровке огонь вели из танка, 122-мм артиллерии, 120-мм, 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Также из 122-мм артиллерии по Богдановке. По Водяному, Новогригорьевке – из гранатометов, стрелкового оружия. На луганском направлении работала 152-мм артиллерия. Вели огонь по Гурьевке. Также по Крымскому из более легкого вооружения", - сказал он.

При этом Матюхин подчеркнул, что на эту минуту среди наших военных нет ни раненых, ни погибших. Наши военные открывают огонь в ответ на обстрелы боевиков везде, где это необходимо.

По его словам, миссия ОБСЕ фиксирует все нарушения режима прекращения огня.

"Надеюсь, что хотя бы часть из того, что сейчас происходит в Авдеевке, фиксируют. Я думаю, что даже не часть. Наверняка фиксируют все. Но хотелось бы, чтобы наконец на это начал реагировать мир", - добавил он.

Напомним, за минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Один украинский военный погиб, девять получили ранения, еще девять были травмированы.