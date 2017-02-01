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Архив - Донецкая область

Сегодня состоится заседание Трехсторонней контактной группы в Минске

01.02.2017 08:11
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Сегодня состоится заседание Трехсторонней контактной группы в Минске

Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится в среду, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарья Олифер агентству "Интерфакс-Украина".

"Заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции вчера не состоялось в связи с отсутствием представителей ОРДЛО и России. Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится сегодня в 15.00", сказала Д.Олифер.

Также, спикер сообщила, что украинская сторона обговорила обострение ситуации возле Авдеевки с главой СММ ОБСЕ в Украине, координатором рабочей подгруппы по безопасности Эртугрулом Апаканом, специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком и военными представителями Украины и России в СЦКК.

 

Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Минск, заседание, среда разработки
 
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