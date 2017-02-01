Сегодня ВСУ понесли потери: двое убитых и двое раненых

01.02.2017 16:48

Двое украинских бойцов погибло и еще двое получили ранения сегодня в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр АТО.



"По предварительной информации, по состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены", - отмечают в штабе АТО.

Сообщается, что боевики продолжают пренебрегать договоренностями по установлению режима прекращения огня. "Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, Шахте Бутовке, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.