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Сегодня ВСУ понесли потери: двое убитых и двое раненых

01.02.2017 16:48
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Сегодня ВСУ понесли потери: двое убитых и двое раненых
Двое украинских бойцов погибло и еще двое получили ранения сегодня в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"По предварительной информации, по состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены", - отмечают в штабе АТО.
Сообщается, что боевики продолжают пренебрегать договоренностями по установлению режима прекращения огня. "Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, Шахте Бутовке, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении. 

Фото: https://www.stihi.ru/

Теги: Донбасс, военные, гибель
 
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