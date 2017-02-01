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Штаб АТО озвучил потери ВСУ за сутки: один погибший, много раненых
01.02.2017 11:12
Один украинский военнослужащий погиб за минувшие сутки на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в "Фейсбуке".
"Один наш военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы", - говорится в сообщении.
В штабе АТО отмечают, что за минувшие сутки боевики совершили 86 обстрелов. Сообщается, что боевики используют тяжелое вооружение, в том числе и "Грады".
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, гибель, ранения, ВСУ
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