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Штаб АТО озвучил потери ВСУ за сутки: один погибший, много раненых

01.02.2017 11:12
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Штаб АТО озвучил потери ВСУ за сутки: один погибший, много раненых
Один украинский военнослужащий погиб за минувшие сутки на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в "Фейсбуке".

"Один наш военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что за минувшие сутки боевики совершили 86 обстрелов. Сообщается, что боевики используют тяжелое вооружение, в том числе и "Грады".

Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, гибель, ранения, ВСУ
 
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