Штаб АТО озвучил потери ВСУ за сутки: один погибший, много раненых

01.02.2017 11:12

Один украинский военнослужащий погиб за минувшие сутки на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в "Фейсбуке".



"Один наш военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы", - говорится в сообщении.



В штабе АТО отмечают, что за минувшие сутки боевики совершили 86 обстрелов. Сообщается, что боевики используют тяжелое вооружение, в том числе и "Грады".