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Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 15 февраля - Сайдик
01.02.2017 22:24
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 15 февраля 2017 года. Об этом в ходе общения с прессой, которое транслировал телеканал "112 Украина", заявил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Следующий раз будет 15 февраля", - сказал Сайдик.
Отметим, что сегодня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп. Стороны должны были обсудить гуманитарный кризис и обострение боевых действий в Авдеевке.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Минск, февраль, заседание
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