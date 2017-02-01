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Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 15 февраля - Сайдик

01.02.2017 22:24
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Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 15 февраля - Сайдик

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 15 февраля 2017 года. Об этом в ходе общения с прессой, которое транслировал телеканал "112 Украина", заявил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

 "Следующий раз будет 15 февраля", - сказал Сайдик.

 Отметим, что сегодня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп. Стороны должны были обсудить гуманитарный кризис и обострение боевых действий в Авдеевке.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Минск, февраль, заседание
 
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