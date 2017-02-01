Техника боевиков колоннами идет на передовую линию фронта - соцсети

01.02.2017 08:34

Военная техника боевиков продолжает активно передвигаться по оккупированным городам Донецкой области. Об этом пишут напуганные местные жители в социальных сетях.

По их словам, очень много техники движется по объездной трассе: вся она идет на Донецк — к самым горячим точкам фронта.

«Объездная со стороны зеленого… колонами едут по трассе ни конца не края не видно жесть…», — написал очевидец.

«По объездной проехали гусеницы», — добавил другой автор.

«#Харцызск 21−49к «еще 3−4 ед гусеничной техники в сторону Макеевки», — пишут также жители Харцызска (оккупированный город Донецкой области).

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