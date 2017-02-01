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Турчинов проверил готовность военных в районе Авдеевки к контратаке на случай наступления со стороны российских войск

01.02.2017 18:39
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Турчинов проверил готовность военных в районе Авдеевки к контратаке на случай наступления со стороны российских войск

Военные ВСУ готовы к контратаке по всей линии разграничения в зоне АТО в Донбассе.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время визита в Авдеевку, отметил, что перед украинскими военнослужащими поставлена задача уточнить оперативные планы на случай проведения наступательных операций боевиков с учетом подготовки эффективных действий по контратаке.

Турчинов подчеркнул: «В связи с агрессивными действиями российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовыми ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения».


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Турчинов, контракт, отпуск, боевики, ВСУ
 
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