Турчинов проверил готовность военных в районе Авдеевки к контратаке на случай наступления со стороны российских войск

01.02.2017 18:39

Военные ВСУ готовы к контратаке по всей линии разграничения в зоне АТО в Донбассе.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время визита в Авдеевку, отметил, что перед украинскими военнослужащими поставлена задача уточнить оперативные планы на случай проведения наступательных операций боевиков с учетом подготовки эффективных действий по контратаке.

Турчинов подчеркнул: «В связи с агрессивными действиями российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовыми ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения».