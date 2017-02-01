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Архив - Донецкая область

В Авдеевке из-за обстрелов боевиков погибла женщина

01.02.2017 13:56
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В Авдеевке из-за обстрелов боевиков погибла женщина

Сегодня в ходе обстрелов прифронтовой Авдеевки от многочисленных осколочных ранений погибла мирная жительница. Об этом в facebook сообщил глава Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин.

 «Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на улице Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями», написал генерал.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, Авдеевка, женщина, гибель, боевики, обстрелы
 
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