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В Авдеевке из-за обстрелов боевиков погибла женщина
01.02.2017 13:56
Сегодня в ходе обстрелов прифронтовой Авдеевки от многочисленных осколочных ранений погибла мирная жительница. Об этом в facebook сообщил глава Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин.
«Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на улице Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями», написал генерал.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, Авдеевка, женщина, гибель, боевики, обстрелы
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