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В Авдеевке снова начались обстрелы
В Авдеевке, по состоянию на 19:00, снова начались обстрелы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Донецкой области.
"Город пока остается без электропитания. Снова начались обстрелы", - сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, по состоянию на 19:00, в полицию поступило 16 сообщений, из них 9 - касались последствий обстрелов. Много звонков было информативного характера, часть касалась оказания гуманитарной помощи. Все факты зарегистрированы, по ним проводятся необходимые мероприятия.
Напомним, обстрелы Авдеевки усилились с 17:00, продолжаются они с интервалом в 20-30 минут, слышны мощные взрывы.
В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
Утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет "Грады", артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Фото: jew.dp.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, Полиция Донбасса, обстрелы
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