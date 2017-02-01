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В «Авдеевском пасьянсе», разыгрываемом Путиным, он сам и проиграл - Тымчук
На данный момент Москва бой в Авдеевке проиграла. Об этом пишет народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebook.
"Как следует из сообщения нашего МИДа, страны ОБСЕ (кроме РФ, понятно) возложили ответственность за эскалацию конфликта на Донбассе на Россию. В «Авдеевском пасьянсе», разыгрываемом Путиным, он сам и проиграл", - считает Тымчук.
"Нынешняя эскалация – завершение той комбинации, которую Москва разыгрывала несколько последних недель, все с той же давней целью - навязать свой сценарий выполнения Минских договоренностей. На фоне политических перитрубаций в США и Европе мы наблюдали резкую активизацию пророссийских сил на Западе, пытавшихся возложить на Украину всю ответственность за «Минский тупик». В унисон им пели и наши «друзья Путина» – например, как не вспомнить заявление В.Медведчука, недавно обвинившего Киев в срыве Минска.
Этими действиями Путин пытается навязать свою повестку дня по Донбассу и европейцам, и Трампу, у которого пока нет четкой позиции по Украине. Кульминация – нынешняя резкая активизация российско-террористических войск на Донбассе (причем Авдеевка – это самый напряженный участок, но активизация наблюдается практически по всей линии фронта, кроме некоторых участков в Луганской обл.).
Как только, начав мощные обстрелы и попытки наступательных действий в зоне АТО, главари «ДНР» принялись обвинять во всем Украину (мол, «ВСУ наступают и реализуют тактику выжженной земли», а «ополченцы на обстрелы не отвечают»), было ясно, что вскоре подключится и сверхтяжелая артиллерия в лице Кремля для заключительного аккорда – спихивания всей ответственности на Украину и обвинения ее в срыве Минских договоренностей. Интересно, что в форсированном режиме почву для заключительных обвинений со стороны Москвы сегодня стали готовить и некоторые европейские СМИ – например, немецкие, принявшиеся обвинять Украину.
Но, к счастью для нас, на дворе не 2014 и даже не 2015 год, и в мире прекрасно понимают, кто истинный виновник кровопролития на Донбассе. Козни Кремля провалились.
Означает ли, что после этого Путин успокоится хотя бы на время? Боюсь, что нет – слишком преисполнена злобы и ненависти эта тварь", - отмечает нардеп.
Фото: https://www.rbc.ua/
Теги: Россия, Донбасс, война, Авдеевка, обострение, вина
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