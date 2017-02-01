В Донецке под обстрел попала скорая помощь: ранены водитель, врач и пациент

01.02.2017 14:21

В Калининском районе Донецка на улице Элеваторная под обстрел попал автомобиль «Скорой помощи», сообщает сепаратистский сайт ДАН.



«Снаряд упал рядом с проезжающей машиной скорой помощи. Осколочные ранения получили мирный житель, водитель и фельдшер, находящиеся в машине», — говорится в сообщении.



В данный момент все пострадавшие доставлены в больницу, состояние пациентов стабильное.



При этом местные жители сообщают, что это была мина калибра 82-мм,которая попала в складское здание напротив газовой АЗС.