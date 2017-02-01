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Архив - Донецкая область

В Донецке снаряд "приземлился" в склад недалеко от АЗС (ФОТО)

01.02.2017 13:57
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В Донецке снаряд "приземлился" в склад недалеко от АЗС (ФОТО)

Сегодня на ул.Элеваторной снаряд попал в складские помещения напротив газовой АЗС.

К счастью, никто не пострадал, сообщает 62.ua.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, АЗС, склад, снаряд
 
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