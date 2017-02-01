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Архив - Донецкая область

В Донецке воду будут подавать только ночью

01.02.2017 11:34
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В Донецке воду будут подавать только ночью

В связи с остановкой работы Верхнекальмиусской фильтровальной станции, КП "Донецкгорводоканал" переходит на ночной режим подачи воды в городе Донецке и городе Моспино.

Об этом сообщает "Донецкая городская администрация".

Администрация КП "Донецкгорводоканал" убедительно просит с пониманием отнестись к вводу режима водообеспечения города. В данный момент специалисты КП "Донецкгорводоканал" задействуют все усилия на нормализацию водоснабжения и сохранение запасов воды для сетей теплоснабжения.


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, вода, подарки, ночь
 
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