В Донецке воду будут подавать только ночью

01.02.2017 11:34

В связи с остановкой работы Верхнекальмиусской фильтровальной станции, КП "Донецкгорводоканал" переходит на ночной режим подачи воды в городе Донецке и городе Моспино.

Об этом сообщает "Донецкая городская администрация".

Администрация КП "Донецкгорводоканал" убедительно просит с пониманием отнестись к вводу режима водообеспечения города. В данный момент специалисты КП "Донецкгорводоканал" задействуют все усилия на нормализацию водоснабжения и сохранение запасов воды для сетей теплоснабжения.