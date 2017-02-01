Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке возле дома Захарченко заметили Много КАМАЗов и охраны

01.02.2017 12:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке возле дома Захарченко заметили Много КАМАЗов и охраны

В Донецке возле дома главаря "ДНР" замечено много КАМАЗов. Об этом в соцсети сообщил украинский журналист Алексей Мацука.

Мацука отметил, что пока неясно, что происходит: идет загрузка или выгрузка. В этом районе значительное количество охраны. Жители района надеются на выезд "высокопоставленного ДНРовца".


Фото: news.bigmir.net/

Теги: Донецк, Донбасс, дом, КамАЗ, охрана , Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх