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В Донецке возле дома Захарченко заметили Много КАМАЗов и охраны
01.02.2017 12:53
В Донецке возле дома главаря "ДНР" замечено много КАМАЗов. Об этом в соцсети сообщил украинский журналист Алексей Мацука.
Мацука отметил, что пока неясно, что происходит: идет загрузка или выгрузка. В этом районе значительное количество охраны. Жители района надеются на выезд "высокопоставленного ДНРовца".
Фото: news.bigmir.net/
Теги: Донецк, Донбасс, дом, КамАЗ, охрана , Захарченко
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