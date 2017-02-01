В Донецке возле дома Захарченко заметили Много КАМАЗов и охраны

01.02.2017 12:53

В Донецке возле дома главаря "ДНР" замечено много КАМАЗов. Об этом в соцсети сообщил украинский журналист Алексей Мацука.

Мацука отметил, что пока неясно, что происходит: идет загрузка или выгрузка. В этом районе значительное количество охраны. Жители района надеются на выезд "высокопоставленного ДНРовца".