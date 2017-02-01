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В Киеве на Майдане попрощались с бойцами 72-й бригады, погибшими под Авдеевкой

01.02.2017 12:47
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В Киеве на Майдане попрощались с бойцами 72-й бригады, погибшими под Авдеевкой

На Майдане Независимости прощаются с семью бойцами 72-й бригады, погибшими под Авдеевкой. 

 Четверо бойцов погибли в боях 29 января, еще трое - 30 января. 

На сегодняшний день известны имена только четверых погибших: 

капитан Кизило Андрей Александрович, сержант Бальченко Владимир Иванович; солдат Оверченко Дмитрий Александрович; сержант Крижанский Владимир Алексеевич.

По данным корреспондента "112 Украина", на Майдане собралось уже много людей. Люди провожали погибших на коленях. Затем все имели возможность возложить цветы к гробам. Слово взяли военные, пресс-офицер 72-й бригады, из которой есть большинство погибших ребят.

Погибших ребят провожали словами "Слава Украине", "Герои не умирают". 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Киев, Авдеевка, погибший, прощание, Майдан Незалежности
 
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