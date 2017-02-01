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Архив - Донецкая область

В Красногоровке возле жилого дома обнаружили неразорвавшиеся снаряды

01.02.2017 17:49
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В Красногоровке возле жилого дома обнаружили неразорвавшиеся снаряды

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

 Информация о том, что по улице Седова находятся предметы, похожие на взрывоопасные предметы, поступила от местных жителей.

На место происшествия прибыли сотрудники Марьинского отдела полиции и ГосЧС, вызваны взрывотехники из областного главка полиции.

 Правоохранители насчитали четыре 122-миллиметровых снаряда. Первый находился возле жилого дома, второй - на дороге и еще два в поле.

Сейчас полицейские обеспечивают безопасность граждан, до приезда взрывотехников оцепив территорию и эвакуировав граждан.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/

Теги: Донбасс, Красногоровка, жилой дом, снаряды
 
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