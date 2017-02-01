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В Минске начались заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы

01.02.2017 12:26
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В Минске начались заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы

Заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины начались в Минске, сообщает  "112 Украина" .

"Уже начались заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы. В частности, подгруппы по вопросам безопасности. Еще вчера в Минск прилетел представитель Украины в этой подгруппе. Главный вопрос, который обсуждают, - конечно, это события в Авдеевке и обстрелы", - отметил он. 

По словам корреспондента, в Минске в аэропорту ждут прибытия представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы. "Ожидается, что разговор будет очень тяжелым", - добавил он. 

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится сегодня, 1 февраля, во второй половине дня. По ее словам, украинская сторона уже обсудила обострение ситуации возле Авдеевки с председателем СММ ОБСЕ в Украине, координатором рабочей подгруппы по безопасности Эртугрулом Апаканом, специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком и военными представителями Украины и России в СЦКК. 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, Минск, Авдеевка, переговоры
 
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