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Архив - Донецкая область

В сети опубликованы свежие фото разрушений в Киевским районе Донецка (ФОТО)

01.02.2017 19:55
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В сети опубликованы свежие фото разрушений в Киевским районе Донецка (ФОТО)

«Исполняющий обязанности мэра» Донецка Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети опубликовал новые фото последствий обстрела Киевского района города.

На фото показаны видны посеченные осколками дома с выбитыми оконными рамами, сгоревшие каркасы автомобилей и огромные воронки от разрывов снарядов.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донецк, Донбасс, фото, разрушения, Киевский патриархат
 
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