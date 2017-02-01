В сети опубликованы свежие фото разрушений в Киевским районе Донецка (ФОТО)

01.02.2017 19:55

«Исполняющий обязанности мэра» Донецка Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети опубликовал новые фото последствий обстрела Киевского района города.

На фото показаны видны посеченные осколками дома с выбитыми оконными рамами, сгоревшие каркасы автомобилей и огромные воронки от разрывов снарядов.