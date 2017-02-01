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В сети опубликованы свежие фото разрушений в Киевским районе Донецка (ФОТО)
01.02.2017 19:55
«Исполняющий обязанности мэра» Донецка Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети опубликовал новые фото последствий обстрела Киевского района города.
На фото показаны видны посеченные осколками дома с выбитыми оконными рамами, сгоревшие каркасы автомобилей и огромные воронки от разрывов снарядов.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донецк, Донбасс, фото, разрушения, Киевский патриархат
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