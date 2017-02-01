Вчера главарь "ДНР" Захарченко попиарился на позициях боевиков в районе Авдеевки (ВИДЕО)

01.02.2017 10:52

Главарь "ДНР" Александр Захарченко побывал на позициях боевиков в районе Авдеевки, пишут сепаратистские сайты.

По словам боевика, президент Украины Петр Порошенко якобы "отдал приказ" открыть огонь, потому что "Россия и Америка начали предпринимать попытки нахождения точек соприкосновения".

Захарченко убеждает, что украинские военные "пытаются прорваться" к оккупированным "ДНР" Донецку и Макеевке, однако пообещал, что "враг не пройдет".