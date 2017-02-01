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Вчера главарь "ДНР" Захарченко попиарился на позициях боевиков в районе Авдеевки (ВИДЕО)

01.02.2017 10:52
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Вчера главарь "ДНР" Захарченко попиарился на позициях боевиков в районе Авдеевки (ВИДЕО)

Главарь "ДНР" Александр Захарченко побывал на позициях боевиков в районе Авдеевки, пишут сепаратистские сайты.

По словам боевика, президент Украины Петр Порошенко якобы "отдал приказ" открыть огонь, потому что "Россия и Америка начали предпринимать попытки нахождения точек соприкосновения".

Захарченко убеждает, что украинские военные "пытаются прорваться" к оккупированным "ДНР" Донецку и Макеевке, однако пообещал, что "враг не пройдет".


Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, Авдеевка, огонь, поза, боевики, Захарченко
 
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