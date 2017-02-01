Вчера вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

01.02.2017 09:10

Вечером 31 января незаконные вооруженные формирования почти полчаса вели огонь по позиции контрольного поста "Марьинка". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Огонь в 18:40 террористы открыли из стрелкового оружия. Обстрел производился со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной территории", – говорится в сообщении.

Во время обстрела граждане и транспортные средства на контрольном посту "Марьинка" не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники ответный огонь не открывали.