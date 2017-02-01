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Архив - Донецкая область

"Власти ДНР" сообщили о большом количестве разрушений в Донецке, Макеевке и Горловке

01.02.2017 12:16
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"Власти ДНР" сообщили о большом количестве разрушений в Донецке, Макеевке и Горловке

В так называемом "оперативном командовании" группировки "ДНР" сообщили о том, что вследствие обстрелов разрушениям подверглись четыре десятка домов и детский сад в оккупированных Донецке, Макеевке, Горловке.

Информацию распространили сепаратистские СМИ.

"В результате обстрелов зафиксировано более 40 повреждений домов. Имеются адреса по разрушениям в Киевском районе Донецка — это более 15, в Куйбышевском — более пяти, в Макеевке повреждены 12 домов и детский сад № 29, в селе Ленинское Новоазовского района повреждены два дома, несколько домов повреждены на западной окраине Донецка и в горловский поселках Зайцево и Гольма", — говорится в сообщении.

Добавим, что по сводной информации донецкой мэрии в городе с вечера повреждено 12 домостроений.


Фото: zn.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, Макеевка, разрушения, боевики, обстрелы
 
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