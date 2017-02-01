"Вода Донбасса" восстановила энергоснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции

01.02.2017 17:39

Энергоснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции под Донецком восстановлено после обстрелов.

Генеральный директор КП «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый сообщил: «В 17:20 была запитана Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Сейчас будем пробовать запускать ее в работу».

По его словам, восстановление электроснабжения стало возможным благодаря усилиям СЦКК режима прекращения огня. Мокрый отметил: «Два генерала СЦКК сегодня приехали на ДФС, им удалось ввести в этом районе „режим тишины“. Здесь они пробыли несколько часов. Вместе с ними был и Замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг».