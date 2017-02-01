Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Вода Донбасса" восстановила энергоснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции

01.02.2017 17:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Вода Донбасса" восстановила энергоснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции

Энергоснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции под Донецком восстановлено после обстрелов.

Генеральный директор КП «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый сообщил: «В 17:20 была запитана Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Сейчас будем пробовать запускать ее в работу».

По его словам, восстановление электроснабжения стало возможным благодаря усилиям СЦКК режима прекращения огня. Мокрый отметил: «Два генерала СЦКК сегодня приехали на ДФС, им удалось ввести в этом районе „режим тишины“. Здесь они пробыли несколько часов. Вместе с ними был и Замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг».



Теги: Донбасс, Донецкая область, энергосбережение, фильтровальная станция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх