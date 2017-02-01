За 4 суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, повреждены 26 домов

01.02.2017 11:01

Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку. Вследствие прямого попадания артиллерийских снарядов разрушениям подверглись дома по ул. Тургенева, Металлургов (бывшая Красноармейская), Колосова и Заводской. 63-летний мужчина получил минно-взрывную травму, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Правоохранители, которые круглосуточно несут службу в прифронтовом городе, продолжают документировать последствия обстрелов, которые ведутся со стороны оккупированной территории и не утихают уже четвертые сутки.

Жители города обращаются за помощью к полицейским и сообщают о повреждении своих домов. Так, сегодня утром в полицию поступило сообщение от жителя Авдеевке, который сообщил, что в результате прямого попадания артиллерийских снарядов на улице Тургенева значительные повреждения получили дома 64, 65 та 66.

Также обратилась в полицию местная жительница Надежда, которая сообщила, что дома 105, 107 та 108 по улице Металлургов получили повреждения во время обстрела боевиков. По улице Металлургов, ранен 63-летний мужчина. У него осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу.

Также повреждены частные дома, которые расположены по улице Колосова и Заводской.

Полицейские продолжают документировать последствия артударов и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.

Факт квалифицирован по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

За 4 суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, повреждены 26 домов.